Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат

moveton написав:Волгарь, это напрямую не удаётся. А так по ОВГЗ отдавать в основном в гривне. В соседней теме пишут, что масса оленей их расхватывают и на 5 лет и считают это выгодной покупкой. Ну а там традиционная девальвация раза в три и в валюте нужно будет отдавать меньше, чем сейчас берётся.
Никакой массы оленей - инвесторы в основном покупают облигации с дюрацией 52 недели (+-). И те, кто сделал это в январе, продав доллары по 28 и купив бумаги с доходностью в 19,5%, через 4 месяца получат 33,8% ГОДОВЫХ В ВАЛЮТЕ!
(1 миллион долларов х 28=28 000 000 (грн.) х 1,195 (проценты)/25 (курс января 2020)=1,338 млн. долларов). Самое же обидное, что сама Украина не получит от этих денег НИ КОПЕЙКИ - первые 28 млн. грн. уйдут на погашение обязательств прошлых лет, а для выплаты текущих придется опять занимать.