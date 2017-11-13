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Бюджет України можна
збалансувати без МВФ - депутат

Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:07

  moveton написав:Волгарь, это напрямую не удаётся. А так по ОВГЗ отдавать в основном в гривне. В соседней теме пишут, что масса оленей их расхватывают и на 5 лет и считают это выгодной покупкой. Ну а там традиционная девальвация раза в три и в валюте нужно будет отдавать меньше, чем сейчас берётся.

Никакой массы оленей - инвесторы в основном покупают облигации с дюрацией 52 недели (+-). И те, кто сделал это в январе, продав доллары по 28 и купив бумаги с доходностью в 19,5%, через 4 месяца получат 33,8% ГОДОВЫХ В ВАЛЮТЕ!
(1 миллион долларов х 28=28 000 000 (грн.) х 1,195 (проценты)/25 (курс января 2020)=1,338 млн. долларов). Самое же обидное, что сама Украина не получит от этих денег НИ КОПЕЙКИ - первые 28 млн. грн. уйдут на погашение обязательств прошлых лет, а для выплаты текущих придется опять занимать.
Волгарь
 
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