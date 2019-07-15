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Реєстрації мобільних телефонів у новому законопроекті не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:48
Пропонуємо до обговорення:
У новому законопроекті "Про електронні комунікації", внесеному на заміну відкликаного проекту №1083, не буде "токсичної" норми про реєстрацію мобільних телефонів.
Дивися повний текст Реєстрації мобільних телефонів у новому законопроекті не буде
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:48
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