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Кравцов озвучив чотири джерела
коштів для реалізації...

Кравцов озвучив чотири джерела коштів для реалізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:17

Кравцов озвучив чотири джерела коштів для реалізації...

Пропонуємо до обговорення:
Джерелами коштів для реалізації стратегії "Укрзалізниці" стане скорочення витрат, підвищення прибутковості, кредити й інвестиції, а також державна підтримка.

Дивися повний текст Кравцов озвучив чотири джерела коштів для реалізації стратегії УЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:17

Борьба с коррупцией должна быть на первом месте.
А по факту, опять распродажу готовят.
Простым жителям - болт. Надоели.
anton_gms
 
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