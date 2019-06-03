Джерелами коштів для реалізації стратегії "Укрзалізниці" стане скорочення витрат, підвищення прибутковості, кредити й інвестиції, а також державна підтримка.
Дивися повний текст Кравцов озвучив чотири джерела коштів для реалізації стратегії УЗ.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 11:17
Кравцов озвучив чотири джерела коштів для реалізації...
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Дивися повний текст Кравцов озвучив чотири джерела коштів для реалізації стратегії УЗ.
Додано: Пон 23 вер, 2019 11:17
Борьба с коррупцией должна быть на первом месте.
А по факту, опять распродажу готовят.
Простым жителям - болт. Надоели.
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:52
Откаты как были так и есть проплаты по счетам завышены в три четыре раза остальное в ответах знаю по собственному опыту и исчисляется в милиардах
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:55
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