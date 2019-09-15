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Американська компанія
представила доступний електрокар

Американська компанія представила доступний електрокар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:20

Американська компанія представила доступний електрокар

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Arcimoto оголосила про старт продажів електрокара Fun Utility Vehicle (FUV), який може похвалитися більш доступною ціною, ніж у конкурентів.

Дивися повний текст Американська компанія представила доступний електрокар.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:20

Рено уже выпускало подобное,где в широком потреблении?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:22

Re: Американська компанія представила доступний електрокар

справедливости ради стоит заметить на автомобиль это не тянет - так электротуктук, которые давно продаются по цене в разы а то и в десятки раз ниже
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