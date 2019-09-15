Американська компанія Arcimoto оголосила про старт продажів електрокара Fun Utility Vehicle (FUV), який може похвалитися більш доступною ціною, ніж у конкурентів.
Дивися повний текст Американська компанія представила доступний електрокар.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 11:20
Американська компанія представила доступний електрокар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американська компанія представила доступний електрокар.
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:22
Re: Американська компанія представила доступний електрокар
справедливости ради стоит заметить на автомобиль это не тянет - так электротуктук, которые давно продаются по цене в разы а то и в десятки раз ниже
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