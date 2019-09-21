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Прописка в Україні: правила,
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Прописка в Україні: правила, документи і штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:15

Прописка в Україні: правила, документи і штрафи

Пропонуємо до обговорення:
Прописка громадян регулюється Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

Дивися повний текст Прописка в Україні: правила, документи і штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:15

Не все так просто с военнообязанными. Просто принести военный билет не выйдет. ЦНАП незаконно требует разрешение от военкома, а те требуют пройти мед. комиссию за свой счет.
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:18

Какая прописка?
Прописку отменили еще в 90 х.
Нужно быть свободным и декларировать не только на словах но и подтвердить на законодательном уровне.
Долой остатки тоталитаризма!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 05:26

alex2013a90 Вы правы! Мы в этом году на эту тему с военкоматом воевали!!!
lk5799675
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 05:28

У меня вопрос! А как быть с теми, у кого квартиры нет? Собственного жилья нет. Где эти люди должны прописаться???
lk5799675
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