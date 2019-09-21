Жінки зможуть виходити на пенсію на п'ять років раніше.
Дивися повний текст В Раді планують переглянути законопроект щодо зменшення пенсійного віку для жінок.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 13:16
В Раді планують переглянути законопроект щодо зменшення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Раді планують переглянути законопроект щодо зменшення пенсійного віку для жінок.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:16
А почему только женщины в 55 лет.
И где равноправие мужчин и женщин о котором кричатна каждом шагу.
Дискриминация по половому признаку!
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