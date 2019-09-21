Жінки зможуть виходити на пенсію на п'ять років раніше.
Дивися повний текст В Раді планують переглянути законопроект щодо зменшення пенсійного віку для жінок.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 13:16
В Раді планують переглянути законопроект щодо зменшення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Раді планують переглянути законопроект щодо зменшення пенсійного віку для жінок.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:16
А почему только женщины в 55 лет.
И где равноправие мужчин и женщин о котором кричатна каждом шагу.
Дискриминация по половому признаку!
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:35
А якщо в жінки в 58 років вже стажу 40 років, то треба ждать 2028 року, бо в Законі написано не раніше 2028 року можуть вийти на пенсію достроково
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:10
повний зепопулізм.
викинь олігархів, посади корупціонерів, прикрий офшори, запровадь нормальну судову систему, вижени авакова - ввп стрибне вгору.
і не треба буде займатися хренятиною.
але воно цього не зробить. умішком слаб. бодю з бєньою слухає.
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