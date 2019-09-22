RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінінфраструктури може
скасувати ПДВ на авіаквитки

Мінінфраструктури може скасувати ПДВ на авіаквитки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:04

Мінінфраструктури може скасувати ПДВ на авіаквитки

Пропонуємо до обговорення:
У Мінінфраструктури України розглядають можливість скасування ПДВ (податок на додану вартість) на авіаквитки на внутрішні рейси в якості компенсуючого механізму авіакомпаніям обльоту території Росії.

Дивися повний текст Мінінфраструктури може скасувати ПДВ на авіаквитки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90978
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:04

только увидел заголовок и сразу стало понятно под кого это. мяу...
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи може роботодавець самостійно обирати банк для виплати...
R2 » Нед 22 вер, 2019 21:36
2 235
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 13:42
Конрад Карлович
Міжбанк: курс долара може пробити психологічний поріг
R2 » П'ят 20 вер, 2019 10:15
2 952
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 21:50
kapinus81
Для внутрішніх авіарейсів можуть скасувати сплату ПДВ
R2 » П'ят 20 вер, 2019 16:04
1 94
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 16:04
noyesnoyes

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.