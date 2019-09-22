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Мінінфраструктури може скасувати ПДВ на авіаквитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:04
Пропонуємо до обговорення:
У Мінінфраструктури України розглядають можливість скасування ПДВ (податок на додану вартість) на авіаквитки на внутрішні рейси в якості компенсуючого механізму авіакомпаніям обльоту території Росії.
Дивися повний текст Мінінфраструктури може скасувати ПДВ на авіаквитки
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:04
только увидел заголовок и сразу стало понятно под кого это. мяу...
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