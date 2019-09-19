Протягом 16-20 вересня 2019 року Національний банк викупив з ринку 269,6 мільйона доларів.
Дивися повний текст Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:14
Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн
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Дивися повний текст Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:14
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