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Нацбанк викупив з
ринку понад $269 млн

Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:14

Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 16-20 вересня 2019 року Національний банк викупив з ринку 269,6 мільйона доларів.

Дивися повний текст Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:14

Доллар в других странах Европы устремился вверх , а в Украине падает - интересно
olgakosuk
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:05

доллар падает, а цены нет. Бензина цену снизить и комуналку
bklochok
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