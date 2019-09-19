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Нацбанк викупив з
ринку понад $269 млн

Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:14

Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 16-20 вересня 2019 року Національний банк викупив з ринку 269,6 мільйона доларів.

Дивися повний текст Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:14

Доллар в других странах Европы устремился вверх , а в Украине падает - интересно
olgakosuk
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:05

доллар падает, а цены нет. Бензина цену снизить и комуналку
bklochok
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:31

Пора долги отдавать, а ревальвация - наилучший способ извлечь $$ из матрасов перепуганных хомячков.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:08

Re: Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн

Кстати сейчас где то и отдача долгов будет.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:49

  bklochok написав:доллар падает, а цены нет. Бензина цену снизить и комуналку


Бензин тепер весь Бені)) не чекайте
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:45

269 млн. за один день можно залить, в случае роста курса и ажиотажного спроса на валюту. Мало закупают. А потом будут говорить, что нельзя разбазаривать резервы, пусть рынок рассудит.
Alexis
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:17

  warlamp написав:Пора долги отдавать, а ревальвация - наилучший способ извлечь $$ из матрасов перепуганных хомячков.

По моим знакомым, все покупают доллар, пока дешёвый.
P.S. Теоретически, если к нам зашли буржуи, для спекуляций, то у них хватит баксов на скупку всей гривны. Вопрос в том, когда они будут её продавать?
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