Протягом 16-20 вересня 2019 року Національний банк викупив з ринку 269,6 мільйона доларів.
Дивися повний текст Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:14
Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:14
Доллар в других странах Европы устремился вверх , а в Украине падает - интересно
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:31
Пора долги отдавать, а ревальвация - наилучший способ извлечь $$ из матрасов перепуганных хомячков.
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:08
Re: Нацбанк викупив з ринку понад $269 млн
Кстати сейчас где то и отдача долгов будет.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 22:49
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:45
269 млн. за один день можно залить, в случае роста курса и ажиотажного спроса на валюту. Мало закупают. А потом будут говорить, что нельзя разбазаривать резервы, пусть рынок рассудит.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:17
По моим знакомым, все покупают доллар, пока дешёвый.
P.S. Теоретически, если к нам зашли буржуи, для спекуляций, то у них хватит баксов на скупку всей гривны. Вопрос в том, когда они будут её продавать?
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:29
Видать, ваши знакомые не особо напрягаются в покупке, раз межбанк завален долларами. Усердно скупает лишь НБУ - за 9 месяцев 3,56 миллиарда долларов чистыми.
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