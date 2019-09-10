RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У податковій службі розповіли,
як застосовуватимуть...

У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:18

У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Кешбек можна буде застосувати при купівлі товарів вартістю від 750 грн.

Дивися повний текст У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть кешбек за новим законом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90982
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:19

"написать жалобу в Государственную налоговую службу (ГНС), получив часть штрафа, который налагается в таком случае на продавца"
какую часть штрафа получит доносчик? 1%? 50%? очень похоже скудненько будет :)
wotsergeyd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 07.11.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:23

и обязательно с уплатой 18+1,5% с полученной выгоды для получателя к-бэка.
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:58

Может открыть сервис по пробиванию левых чеков? Термопринтеры недорого стоят. Пусть потом "коммерц галимый" доказывает, что это не он чек выдал. А автора этого идиотизма народ должен знать в лицо.
yurii_kruhlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 16.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:32

Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

yurii_kruhlov написав:Может открыть сервис по пробиванию левых чеков? Термопринтеры недорого стоят. Пусть потом "коммерц галимый" доказывает, что это не он чек выдал. А автора этого идиотизма народ должен знать в лицо.


Теперь не надо рисовать фальшивые 500*сотки, рисуешь сразу чек на покупку пары айфонов.
И главное ответственности никакой, за фальш деньги можно загреметь надолго за решетку, а за фальш чек можно заработать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 12872
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3668 раз.
Подякували: 5364 раз.
 
Профіль
19
2
4
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Транзит газу: в ЄК розповіли про план "Б"
R2 » П'ят 20 вер, 2019 10:05
1 98
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 16:41
Волгарь
У податковій інспекції хочуть впровадити новий метод... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 10 вер, 2019 10:33
30 2387
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 21:01
hxbbgaf
У Податковій озвучили основні завдання нової служби
R2 » П'ят 06 вер, 2019 13:29
3 179
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 23:33
ura194050

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.