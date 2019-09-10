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У податковій службі розповіли,
як застосовуватимуть...

У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:18

У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Кешбек можна буде застосувати при купівлі товарів вартістю від 750 грн.

Дивися повний текст У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть кешбек за новим законом.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:19

"написать жалобу в Государственную налоговую службу (ГНС), получив часть штрафа, который налагается в таком случае на продавца"
какую часть штрафа получит доносчик? 1%? 50%? очень похоже скудненько будет :)
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:23

и обязательно с уплатой 18+1,5% с полученной выгоды для получателя к-бэка.
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:58

Может открыть сервис по пробиванию левых чеков? Термопринтеры недорого стоят. Пусть потом "коммерц галимый" доказывает, что это не он чек выдал. А автора этого идиотизма народ должен знать в лицо.
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:32

Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

yurii_kruhlov написав:Может открыть сервис по пробиванию левых чеков? Термопринтеры недорого стоят. Пусть потом "коммерц галимый" доказывает, что это не он чек выдал. А автора этого идиотизма народ должен знать в лицо.


Теперь не надо рисовать фальшивые 500*сотки, рисуешь сразу чек на покупку пары айфонов.
И главное ответственности никакой, за фальш деньги можно загреметь надолго за решетку, а за фальш чек можно заработать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:55

Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

  yurii_kruhlov написав:Может открыть сервис по пробиванию левых чеков?

А документы? (гарантийка например). Сам товар. Запись видеокамеры. Еще есть варианты.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:59

Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

  freeze написав:рисуешь сразу чек на покупку пары айфонов

Это точно не прокатит - там imei есть, серийник...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:08

Кстати, машинистка финансов, которая перепечатывает статьи, надо быть внимательнее, кэшбэк приняли при чеке от 850 грн, а не 750 грн как вы тут написали, опять дезинформация.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:13

  Конрад Карлович написав:
  freeze написав:рисуешь сразу чек на покупку пары айфонов

Это точно не прокатит - там imei есть, серийник...


Так фальшивые чеки по определению нельзя послать с легальной системы и с зарегистрированного IMEI.
Поэтому и рисуем левый чек с цифрой левого IMEI. Пусть разбираются, там в Одессе целых пять человек есть в отделе РРО, пусть проводят следовательные действия, подают запросы мобильным операторам.

Вывод - любого честного бизнесмена сейчас можно легко заспамить фейковыми чеками и не понести никакой ответственности.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:22

Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

  freeze написав:Вывод - любого честного бизнесмена сейчас можно легко заспамить фейковыми чеками

Вы хотите сказать что хлебобулочный магазин можно будет "завалить" чеком с айфоном?
Там будет проверка - и (не случайно аноним не сможет такое сделать) попросят предъявить товар - будут разбираться. А покупатель может еще и ответить по закону. Еще раз повторю - честный продавец -- делок покупатель

И кстати, кэшбэк был аж 100 грн вначале, потом увеличивался. А финансы сослались не на закон а на чинушу...
Конрад Карлович
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