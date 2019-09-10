Кешбек можна буде застосувати при купівлі товарів вартістю від 750 грн.
Дивися повний текст У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть кешбек за новим законом.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:18
У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть кешбек за новим законом.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:19
"написать жалобу в Государственную налоговую службу (ГНС), получив часть штрафа, который налагается в таком случае на продавца"
какую часть штрафа получит доносчик? 1%? 50%? очень похоже скудненько будет :)
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:23
и обязательно с уплатой 18+1,5% с полученной выгоды для получателя к-бэка.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:58
Может открыть сервис по пробиванию левых чеков? Термопринтеры недорого стоят. Пусть потом "коммерц галимый" доказывает, что это не он чек выдал. А автора этого идиотизма народ должен знать в лицо.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:32
Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
Теперь не надо рисовать фальшивые 500*сотки, рисуешь сразу чек на покупку пары айфонов.
И главное ответственности никакой, за фальш деньги можно загреметь надолго за решетку, а за фальш чек можно заработать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:55
Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:59
Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:08
Кстати, машинистка финансов, которая перепечатывает статьи, надо быть внимательнее, кэшбэк приняли при чеке от 850 грн, а не 750 грн как вы тут написали, опять дезинформация.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:13
Так фальшивые чеки по определению нельзя послать с легальной системы и с зарегистрированного IMEI.
Поэтому и рисуем левый чек с цифрой левого IMEI. Пусть разбираются, там в Одессе целых пять человек есть в отделе РРО, пусть проводят следовательные действия, подают запросы мобильным операторам.
Вывод - любого честного бизнесмена сейчас можно легко заспамить фейковыми чеками и не понести никакой ответственности.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:22
Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
Вы хотите сказать что хлебобулочный магазин можно будет "завалить" чеком с айфоном?
Там будет проверка - и (не случайно аноним не сможет такое сделать) попросят предъявить товар - будут разбираться. А покупатель может еще и ответить по закону. Еще раз повторю - честный продавец -- делок покупатель
И кстати, кэшбэк был аж 100 грн вначале, потом увеличивался. А финансы сослались не на закон а на чинушу...
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