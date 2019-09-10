У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

Додано: Пон 23 вер, 2019 17:08

Кстати, машинистка финансов, которая перепечатывает статьи, надо быть внимательнее, кэшбэк приняли при чеке от 850 грн, а не 750 грн как вы тут написали, опять дезинформация.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.