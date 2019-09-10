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У податковій службі розповіли,
як застосовуватимуть...

У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:39

  Конрад Карлович написав:Вы хотите сказать что хлебобулочный магазин можно будет "завалить" чеком с айфоном?
Там будет проверка - и (не случайно аноним не сможет такое сделать) попросят предъявить товар - будут разбираться. А покупатель может еще и ответить по закону. Еще раз повторю - честный продавец -- делок покупатель


Кому нужен хлебобулочный магазин ? Но например какой-нибудь магазин бытовой техники в 2000 квадратов, это уже нормально, завалить конкурента на период разборок 125 якобы выданных фальшивых чеков, этак на недельку минимум.
А что предъявлять? 10 купленных якобы кастрюль ? Так конкурент, который хочет завалить другого конкурента, легко может предъявить - выдать 10 связанным лицам эти 10 кастрюль.
А ответственность покупателя - кляузника никак не предусмотрена.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:35

Re: У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

есть где ссылка хотябы на тот самый "персональный кабинет", где можно будет проверить фискализацию, подать жалобу и тп?
Ut sementem feceris, ita et metes
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