У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...

Конрад Карлович написав:Вы хотите сказать что хлебобулочный магазин можно будет "завалить" чеком с айфоном?
Там будет проверка - и (не случайно аноним не сможет такое сделать) попросят предъявить товар - будут разбираться. А покупатель может еще и ответить по закону. Еще раз повторю - честный продавец -- делок покупатель
Кому нужен хлебобулочный магазин ? Но например какой-нибудь магазин бытовой техники в 2000 квадратов, это уже нормально, завалить конкурента на период разборок 125 якобы выданных фальшивых чеков, этак на недельку минимум.
А что предъявлять? 10 купленных якобы кастрюль ? Так конкурент, который хочет завалить другого конкурента, легко может предъявить - выдать 10 связанным лицам эти 10 кастрюль.
А ответственность покупателя - кляузника никак не предусмотрена.