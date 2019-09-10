У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
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Конрад Карлович написав:Вы хотите сказать что хлебобулочный магазин можно будет "завалить" чеком с айфоном? Там будет проверка - и (не случайно аноним не сможет такое сделать) попросят предъявить товар - будут разбираться. А покупатель может еще и ответить по закону. Еще раз повторю - честный продавец -- делок покупатель
Кому нужен хлебобулочный магазин ? Но например какой-нибудь магазин бытовой техники в 2000 квадратов, это уже нормально, завалить конкурента на период разборок 125 якобы выданных фальшивых чеков, этак на недельку минимум. А что предъявлять? 10 купленных якобы кастрюль ? Так конкурент, который хочет завалить другого конкурента, легко может предъявить - выдать 10 связанным лицам эти 10 кастрюль. А ответственность покупателя - кляузника никак не предусмотрена.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freelanc написав:Кешбек должен быть от 10 гривен на ВСЕ группы товаров и уже в этом году! Надоели уже мошенники без РРО и гарантийных обязательств!
Кэшбэк будет только за фальшивый чек, мошенники без РРО так и останутся, наоборот приподнимутся в значимости, так как уголовную ответственность за незаконное предпринимательство отменили. Вы не можете ничего обжаловать, если вам не дали чек, вы можете только в этом месте ничего не покупать. Но вы и сегодня до вступления в силу этого закона можете так делать, так что тут закон ни при чём.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freelanc написав:Кешбек должен быть от 10 гривен на ВСЕ группы товаров и уже в этом году! Надоели уже мошенники без РРО и гарантийных обязательств!
Кэшбэк будет только за фальшивый чек, мошенники без РРО так и останутся, наоборот приподнимутся в значимости, так как уголовную ответственность за незаконное предпринимательство отменили. Вы не можете ничего обжаловать, если вам не дали чек, вы можете только в этом месте ничего не покупать. Но вы и сегодня до вступления в силу этого закона можете так делать, так что тут закон ни при чём.
отменили уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство.
КУпАП. Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
за незарегистрированную хоз.деятельность штрафы от 17000 до 34000грн при первом попадании
(з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.)
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах - 34000-85000грн
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (тоесть больше 17000грн дохода)
В сумме с другими статьями КУпАП штрафы там вообще отличные.
пока что остается 2 варианта: закрываться или рискуя продолжать предпринимательскую деятельность, так или иначе штрафные санкции что для белых что для серых что для полностью теневых предпринимателей уже почти сравнялись
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
freelanc написав:Кешбек должен быть от 10 гривен на ВСЕ группы товаров и уже в этом году! Надоели уже мошенники без РРО и гарантийных обязательств!
Кэшбэк будет только за фальшивый чек, мошенники без РРО так и останутся, наоборот приподнимутся в значимости, так как уголовную ответственность за незаконное предпринимательство отменили. Вы не можете ничего обжаловать, если вам не дали чек, вы можете только в этом месте ничего не покупать. Но вы и сегодня до вступления в силу этого закона можете так делать, так что тут закон ни при чём.
отменили уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство.
КУпАП. Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
за незарегистрированную хоз.деятельность штрафы от 17000 до 34000грн при первом попадании
(з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.)
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах - 34000-85000грн
Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (тоесть больше 17000грн дохода)
Это всё для ободрения пересичных. Интернет магазин отослал вам левак от имени ФОП Пупкина, который отсутствует на этой земле. Кто-что будет доказывать. Пупкин - липовый. Интернет магазин с липовым адресом. В каком-то магазине вам дали чек от несуществующего ФОПа, что будет делать отдел РРО при ответке, что ничего мы этому сумасшедшему не продавали.
Это работа не пяти сотрудников отдела РРО, кто этим будет заниматься.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.