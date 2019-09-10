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У податковій службі розповіли,
як застосовуватимуть...

У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:42

  avitalij350 написав: ....Упор на стукачество, как всё это низко. Это инструмент для босоты, дабы они тешили своё самолюбие и, ... завистливых конкурентов.

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Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:38

  freelanc написав:Кешбек должен быть от 10 гривен на ВСЕ группы товаров и уже в этом году! Надоели уже мошенники без РРО и гарантийных обязательств!

Кто ж тебя обидел-то так?
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:40

За всю свою жизнь никогда не приходилось прибегать к гарантийному ремонту. Причем электроники использую очень много. Я такой везучий, или просто руки растут не из ж0пы?

Кстати, рукож0пам, как мне кажется, и гарантийный ремонт не поможет, ибо купленный товар всегда будет возвращаться все в те же "руки".
Sergei
 
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