Президент України рекомендував Нацбанку опрацювати механізми, які дозволять знизити процентні ставки за іпотечними кредитами.
Дивися повний текст Зеленський рекомендував НБУ працювати над зниженням ставок за іпотекою.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:34
Зеленський рекомендував НБУ працювати над зниженням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський рекомендував НБУ працювати над зниженням ставок за іпотекою.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:34
Это анекдот? Механизм известен -пусть Зе отдаст приказ Минфину снизить обьем покупок ОВГЗ(и ставку тоже).
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