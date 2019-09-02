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Зеленський рекомендував НБУ
працювати над зниженням...

Зеленський рекомендував НБУ працювати над зниженням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:34

Зеленський рекомендував НБУ працювати над зниженням...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України рекомендував Нацбанку опрацювати механізми, які дозволять знизити процентні ставки за іпотечними кредитами.

Дивися повний текст Зеленський рекомендував НБУ працювати над зниженням ставок за іпотекою.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:34

Это анекдот? Механизм известен -пусть Зе отдаст приказ Минфину снизить обьем покупок ОВГЗ(и ставку тоже).
laa1999
 
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