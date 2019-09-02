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Економічне зростання в 40%
забезпечать концесії,...

Економічне зростання в 40% забезпечать концесії,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:48

Економічне зростання в 40% забезпечать концесії,...

Пропонуємо до обговорення:
Заплановане зростання економіки на рівні 40% в Україні забезпечать приватизація і здача в оренду на умовах концесії державних і комунальних об'єктів, а також запровадження ринку землі.

Дивися повний текст Економічне зростання в 40% забезпечать концесії, приватизація і ринок землі – нардеп.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:48

Як зробити ЗАМОЖНОЮ Україну та Українців !!!
Прошу підтримати петіцію !
Революційна модель оподаткування !
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healthismg
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:57

  healthismg написав:Як зробити ЗАМОЖНОЮ Україну та Українців !!!
Прошу підтримати петіцію !
Революційна модель оподаткування !
https://petition.president.gov.ua/petition/72492

Досить брєдова ідея. Зокрема, такий підхід взагалі поховає транзакційний бізнес
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:38

Рост в год с выше 3% идет в погашение долга!!! Максимум 3х5= 15%!!!!!!!!!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:17

И снова Никой конкретики
А рост экономики за счёт приватизации ... Нехорошая это тенденция. Приватизация - это разовые поступления и говорить о них как о стабильном росте ...
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