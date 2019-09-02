Економічне зростання в 40% забезпечать концесії,...
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PasserBy написав:И снова Никой конкретики А рост экономики за счёт приватизации ... Нехорошая это тенденция. Приватизация - это разовые поступления и говорить о них как о стабильном росте ...
Ну как минимум убыточные и дотационные объекты не будут съедать бюджет, плюс налоговые поступления от их деятельности, когда их выведут на прибыльность благодаря оптимизации и инвестициям... Я конечно не знаю конкретно об этих объектах, может они и прибыльные и без этого - тогда действительно странно.