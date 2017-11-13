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У Зеленського пояснили, чому
не можна знизити податки

У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:56

У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки

Пропонуємо до обговорення:
Проте ситуація може змінитися в майбутньому.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:56

Дефицит бюджета элементарно снижается путём увеличения эфективности использования.
чтобы корова давала больше молока её нужно больше доить ?
cia
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:28

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:19

Re: У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки

У Зеленского возможностей нет, а Мининфраструктуры может отменить НДС на авиабилеты. Это такое признание, что Зеленскому не подчинаются даже министерства?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:18

Налоги все должны платить исправно, много работает чп, сто и не платят
bklochok
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:43

  bklochok написав:Налоги все должны платить исправно, много работает чп, сто и не платят

Не понял, кто такие "сто", а, если работаешь, как предприниматель, то налоги не платить проблематично. И если с ними даже только протормозить, робот в налоговой пеню должен насчитать исправно.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:54

Re: У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки

bklochok написав:Налоги все должны платить исправно, много работает чп, сто и не платят


Они экономят вам ваши деньги.
Как только все начнут платит налоги, вы сразу это почувствуете на своем кармане. А вот куда пойдет разница, изьятая из вашего кармана, вы достоверно никогда не узнаете.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 02:09

Почему об этом вещают какие-то советники - слуги западных хозяев Украины? А не сам Зеленский или Гончарук, например?
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