Проте ситуація може змінитися в майбутньому.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:56
У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:56
Дефицит бюджета элементарно снижается путём увеличения эфективности использования.
чтобы корова давала больше молока её нужно больше доить ?
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:28
Як зробити ЗАМОЖНОЮ Україну та Українців !!!
Прошу підтримати петіцію !
Революційна модель оподаткування !
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:19
Re: У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки
У Зеленского возможностей нет, а Мининфраструктуры может отменить НДС на авиабилеты. Это такое признание, что Зеленскому не подчинаются даже министерства?
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:18
Налоги все должны платить исправно, много работает чп, сто и не платят
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:43
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:54
Re: У Зеленського пояснили, чому не можна знизити податки
Они экономят вам ваши деньги.
Как только все начнут платит налоги, вы сразу это почувствуете на своем кармане. А вот куда пойдет разница, изьятая из вашего кармана, вы достоверно никогда не узнаете.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 24 вер, 2019 02:09
Почему об этом вещают какие-то советники - слуги западных хозяев Украины? А не сам Зеленский или Гончарук, например?
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:19
А где деоффшоризация? Где прогрессивная система налогообложения как в ЕС?
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