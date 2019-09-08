Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну виручило 214,9 тисяч гривень від продажу автомобілів на аукціоні.
Дивися повний текст Кабмін виручив 215 тис. грн від продажу автомобілів.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:58
Кабмін виручив 215 тис. грн від продажу автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін виручив 215 тис. грн від продажу автомобілів.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:58
за 8 тыс.долл Крузак и Киа жене впридачу-шикарно!
столько стоит 10 летняя пригнанная лушпайка.
потом удивляются декларациям)))
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