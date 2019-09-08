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Кабмін виручив 215 тис. грн
від продажу автомобілів

Кабмін виручив 215 тис. грн від продажу автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:58

Кабмін виручив 215 тис. грн від продажу автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну виручило 214,9 тисяч гривень від продажу автомобілів на аукціоні.

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:58

за 8 тыс.долл Крузак и Киа жене впридачу-шикарно!
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потом удивляются декларациям)))
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:31

Пример настоящих коммерсантов-предпринимателей, наполнителей бюджета - браво
cia
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 02:05

А где можно посмотреть список выставленного на торги и поучаствовать в аукционе?
Kart
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 06:03

  Kart написав:А где можно посмотреть список выставленного на торги и поучаствовать в аукционе?


Куда как интереснее посмотреть кто выкупил эти машинки - сынки и племянники, или дочки и любовницы?
Теперь уже точно не вернусь
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