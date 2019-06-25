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Київський конвертцентр «відмивав»
мільярд гривень на рік...

Київський конвертцентр «відмивав» мільярд гривень на рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:08

Київський конвертцентр «відмивав» мільярд гривень на рік...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.

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