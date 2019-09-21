Верховна Рада планує запустити малу податкову реформу вже навесні наступного року.
Дивися повний текст Рада планує запустити малу податкову реформу вже навесні.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:46
Рада планує запустити малу податкову реформу вже навесні
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Дивися повний текст Рада планує запустити малу податкову реформу вже навесні.
Додано: Вів 24 вер, 2019 02:24
Почему для коррупционеров налоговая амнистия была бесплатной? (е-декларации) А с бизнеса и населения еще хотят что-то содрать.
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