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Рада планує запустити малу
податкову реформу вже навесні

Рада планує запустити малу податкову реформу вже навесні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:46

Рада планує запустити малу податкову реформу вже навесні

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада планує запустити малу податкову реформу вже навесні наступного року.

Дивися повний текст Рада планує запустити малу податкову реформу вже навесні.
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