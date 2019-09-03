|
|
|
Верланов повідомив, кого торкнеться обов'язковість...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:54
Пропонуємо до обговорення:
Обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) не торкнеться фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців (ФОП) з першої групи.
Дивися повний текст Верланов повідомив, кого торкнеться обов'язковість касових апаратів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90989
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|