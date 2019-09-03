Обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) не торкнеться фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців (ФОП) з першої групи.
Дивися повний текст Верланов повідомив, кого торкнеться обов'язковість касових апаратів.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:54
Верланов повідомив, кого торкнеться обов'язковість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верланов повідомив, кого торкнеться обов'язковість касових апаратів.
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:36
Это коснется всех. Заплатят сначала ФОП, потом клиенты, а потом и бюджет.
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