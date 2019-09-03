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Верланов повідомив, кого
торкнеться обов'язковість...

Верланов повідомив, кого торкнеться обов'язковість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:54

Верланов повідомив, кого торкнеться обов'язковість...

Пропонуємо до обговорення:
Обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) не торкнеться фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців (ФОП) з першої групи.

Дивися повний текст Верланов повідомив, кого торкнеться обов'язковість касових апаратів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:36

Это коснется всех. Заплатят сначала ФОП, потом клиенты, а потом и бюджет.
Shall
 
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