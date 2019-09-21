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День фінансів, 23 вересня: як в Україні будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:04
Пропонуємо до обговорення:
Що значить для України скасування пайового внеску, і як отримати гроші за куплений товар.
Дивися повний текст День фінансів, 23 вересня: як в Україні будуть застосовувати кешбек, знижувати податки і стимулювати інвестиційну діяльність
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