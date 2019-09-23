"Нафтогаз" розрахував тарифи, за якими "Газпром" міг би бронювати транзит російського газу до країн ЄС українською газотранспортною системою (ГТС).
Дивися повний текст Коболєв озвучив тарифи на довготривалий транзит російського газу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:41
Коболєв озвучив тарифи на довготривалий транзит...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв озвучив тарифи на довготривалий транзит російського газу.
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:41
В первую очередь Газпром должен вынудить Нафтогаз покупать газ для Украины напрямую, на восточной границе. Это снизит транзит через Украину на 25-30%. Нужно сломать схему реверсных поставок. Сейчас Газпром платит Украине за транспортировку 65 млн м³ ежедневно, Словакии платит, Австрии. Газ якобы транспортируется на 2000км, а Украина якобы покупает газ в Швейцарии. 60 долларов платит Газпром за транспортировку тысячи кубометров газа, который якобы реверсный. Это больше миллиарда долларов в год. Как сломать схему реверса? Транзит через Украину и Словакию на некоторое время должен прекратиться. Тогда чтобы получать газ для юговостока, Украине придётся платить, а не брать деньги за транспортировку. Вряд ли реверс тогда будет большим.
Итого, за вычетом реверса, Газпром с 1 января должен поставлять в обход Украины 150 млн м³ газа в день. 11 млрд м³ он накопил в европейских ПХГ- этого газа на пару-тройку месяцев хватит. А сколько Украина сможет продержаться?
|