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Коболєв озвучив тарифи на
довготривалий транзит...

Коболєв озвучив тарифи на довготривалий транзит...
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:41

Коболєв озвучив тарифи на довготривалий транзит...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" розрахував тарифи, за якими "Газпром" міг би бронювати транзит російського газу до країн ЄС українською газотранспортною системою (ГТС).

Дивися повний текст Коболєв озвучив тарифи на довготривалий транзит російського газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:41

В первую очередь Газпром должен вынудить Нафтогаз покупать газ для Украины напрямую, на восточной границе. Это снизит транзит через Украину на 25-30%. Нужно сломать схему реверсных поставок. Сейчас Газпром платит Украине за транспортировку 65 млн м³ ежедневно, Словакии платит, Австрии. Газ якобы транспортируется на 2000км, а Украина якобы покупает газ в Швейцарии. 60 долларов платит Газпром за транспортировку тысячи кубометров газа, который якобы реверсный. Это больше миллиарда долларов в год. Как сломать схему реверса? Транзит через Украину и Словакию на некоторое время должен прекратиться. Тогда чтобы получать газ для юговостока, Украине придётся платить, а не брать деньги за транспортировку. Вряд ли реверс тогда будет большим.
Итого, за вычетом реверса, Газпром с 1 января должен поставлять в обход Украины 150 млн м³ газа в день. 11 млрд м³ он накопил в европейских ПХГ- этого газа на пару-тройку месяцев хватит. А сколько Украина сможет продержаться?
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 05:35

tatarinov09101985 Судячи зі всього - кілька років протримаємось щонайменше. А там вже американський газ через Польщу - і вуаля.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:31

Ну если у Вас есть пара миллиардов долларов в год - тогда держитесь. Лично моя симпатия к Газпрому пошатнется, если окажется, что те огромные деньги, выброшенные на строительство морских трубопроводов в Европу окажутся потраченными напрасно. Европа им санкции -- а они им газ, афигеть отношения!
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:27

  tatarinov09101985 написав:Ну если у Вас есть пара миллиардов долларов в год - тогда держитесь. Лично моя симпатия к Газпрому пошатнется, если окажется, что те огромные деньги, выброшенные на строительство морских трубопроводов в Европу окажутся потраченными напрасно. Европа им санкции -- а они им газ, афигеть отношения!

Якщо ваш газпром не буде постачати газ до Європи - ваша особиста зарплатня впаде десь на третину
silver_arrow_ua
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