Відтермінування підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року, яке розглядатиме Верховна Рада, може збільшити дефіцит Пенсійного фонду.
Дивися повний текст Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:44
Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки.
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:44
Никакого гендерного равенства. Женщины в среднем живут на 12 лет дольше мужчин. Получается, что мужчины практически не успевают пожить на пенсии и пенсионный фонд тратится на женщин.
|