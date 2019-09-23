Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки

Додано: Вів 24 вер, 2019 11:15

Мне 58 и я надеялась уйти в следующем году на пенсию а так теперь так накрутили что нужно ждать 63 лет а за что жить я и так хожу по мусоркам а на работу в моем возрасте брать не хотят А на биржу не ставят так как я прописана в селе и считается что у меня есть земля Так дом в селе почти развалился все течет и жить там невозможно Так что мне прикажете делать Правительство явно хочет избавиться от пенсионеров - как говориться - нет тела нет и дела