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Новий пенсійний вік в Україні:
експерт назвала наслідки

Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:44

Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки

Пропонуємо до обговорення:
Відтермінування підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року, яке розглядатиме Верховна Рада, може збільшити дефіцит Пенсійного фонду.

Дивися повний текст Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки.
R2
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Никакого гендерного равенства. Женщины в среднем живут на 12 лет дольше мужчин. Получается, что мужчины практически не успевают пожить на пенсии и пенсионный фонд тратится на женщин.
olegan
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:41

"Пенсионный возраст повышают не только по вопросам экономии, но и для сохранения работоспособного населения, рассказывает Ткаченко". Странный способ "сохранения работоспособного населения" предлагает пани Ткаченко. Загнать женщину до предела (выход в 60 лет) при наличии убогой медицины, нищенских окладов и безработицы - это называется сохранение работоспособного населения??? Вы бы, пани Ткаченко, лучше молодёжь из-за рубежа вернули и дали им работу с достойными зарплатами - вот это называется сохранение работоспособного населения!
tkrutovska
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:15

Мне 58 и я надеялась уйти в следующем году на пенсию а так теперь так накрутили что нужно ждать 63 лет а за что жить я и так хожу по мусоркам а на работу в моем возрасте брать не хотят А на биржу не ставят так как я прописана в селе и считается что у меня есть земля Так дом в селе почти развалился все течет и жить там невозможно Так что мне прикажете делать Правительство явно хочет избавиться от пенсионеров - как говориться - нет тела нет и дела
markovich_tatija
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Если стара не может обеспечить стариков, тогда она не нужна для молодежи.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:08

Re: Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки

  markovich_tatija написав:А на биржу не ставят так как я прописана в селе и считается что у меня есть земля

Разве такое возможно?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:15

Це незрозумілий вкид, для чого не відомо, якщо ціль і мета ще більше розбалансувати суспільство. Взагалі ст. 22 КУ не дозволяла збільшувати вік виходу на пенсію, але влада КУ не виконує і не поважає, одна думка, як цю КУ скасувати , позбавивши соціальних прав, спадщину напрацьовану 55 річними при совку розікрали, і кажуть ви не працювали і мало заробляли, жах на старість...
viktorhome8
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:16

ха, ха, за розсмішили реакцією на допис, пішли звіряти з КУ???
viktorhome8
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:26

Re: Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки

  viktorhome8 написав:Взагалі ст. 22 КУ не дозволяла збільшувати вік виходу на пенсію

Взагалі 22 стаття тут ні до чого
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:28

Re: Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки

  tkrutovska написав:Загнать женщину до предела (выход в 60 лет)

А мужики вообще до 60 в 40% случаев не доживают. Давайте равенство по смертности!
  markovich_tatija написав:А на биржу не ставят так как я прописана в селе

Так прописка меняется.
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