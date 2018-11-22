Відтермінування підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року, яке розглядатиме Верховна Рада, може збільшити дефіцит Пенсійного фонду.
Дивися повний текст Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:44
Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки.
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:44
Никакого гендерного равенства. Женщины в среднем живут на 12 лет дольше мужчин. Получается, что мужчины практически не успевают пожить на пенсии и пенсионный фонд тратится на женщин.
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:41
"Пенсионный возраст повышают не только по вопросам экономии, но и для сохранения работоспособного населения, рассказывает Ткаченко". Странный способ "сохранения работоспособного населения" предлагает пани Ткаченко. Загнать женщину до предела (выход в 60 лет) при наличии убогой медицины, нищенских окладов и безработицы - это называется сохранение работоспособного населения??? Вы бы, пани Ткаченко, лучше молодёжь из-за рубежа вернули и дали им работу с достойными зарплатами - вот это называется сохранение работоспособного населения!
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:15
Мне 58 и я надеялась уйти в следующем году на пенсию а так теперь так накрутили что нужно ждать 63 лет а за что жить я и так хожу по мусоркам а на работу в моем возрасте брать не хотят А на биржу не ставят так как я прописана в селе и считается что у меня есть земля Так дом в селе почти развалился все течет и жить там невозможно Так что мне прикажете делать Правительство явно хочет избавиться от пенсионеров - как говориться - нет тела нет и дела
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:07
Если стара не может обеспечить стариков, тогда она не нужна для молодежи.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:08
Re: Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:15
Це незрозумілий вкид, для чого не відомо, якщо ціль і мета ще більше розбалансувати суспільство. Взагалі ст. 22 КУ не дозволяла збільшувати вік виходу на пенсію, але влада КУ не виконує і не поважає, одна думка, як цю КУ скасувати , позбавивши соціальних прав, спадщину напрацьовану 55 річними при совку розікрали, і кажуть ви не працювали і мало заробляли, жах на старість...
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:26
Re: Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:28
Re: Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
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