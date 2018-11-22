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Новий пенсійний вік в Україні:
експерт назвала наслідки

Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:25

  Shall написав:Если стара не может обеспечить стариков, тогда она не нужна для молодежи.

Бред. В Азии много где пенсии как таковой нет. И все очень даже счастливы. Как по мне, логично сделать чтоб дети содержали своих родителей (мехнанизм можно взять как платят элементы при разводе), а не платили в корыто пенсионного фонда, из которого кормится не понятно кто. Кто не хочет чтоб дети его содержали, должен думать головой куда инвестировать.
И нас правда беда - из-за совока способность думать и что-то планировать у многих атрофировалось за ненадобностью. "Государство должно", "а как, же бедные и убогие", "я же все жизнь гайки на 13 крутил, теперь вы все мне должны обеспечить достойную старость" и т.д. наше все :(
ssnet
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