Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
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Shall написав:Если стара не может обеспечить стариков, тогда она не нужна для молодежи.
Бред. В Азии много где пенсии как таковой нет. И все очень даже счастливы. Как по мне, логично сделать чтоб дети содержали своих родителей (мехнанизм можно взять как платят элементы при разводе), а не платили в корыто пенсионного фонда, из которого кормится не понятно кто. Кто не хочет чтоб дети его содержали, должен думать головой куда инвестировать. И нас правда беда - из-за совока способность думать и что-то планировать у многих атрофировалось за ненадобностью. "Государство должно", "а как, же бедные и убогие", "я же все жизнь гайки на 13 крутил, теперь вы все мне должны обеспечить достойную старость" и т.д. наше все
Shall написав:Если стара не может обеспечить стариков, тогда она не нужна для молодежи.
Бред. В Азии много где пенсии как таковой нет. И все очень даже счастливы. Как по мне, логично сделать чтоб дети содержали своих родителей (мехнанизм можно взять как платят элементы при разводе), а не платили в корыто пенсионного фонда, из которого кормится не понятно кто. Кто не хочет чтоб дети его содержали, должен думать головой куда инвестировать. И нас правда беда - из-за совока способность думать и что-то планировать у многих атрофировалось за ненадобностью. "Государство должно", "а как, же бедные и убогие", "я же все жизнь гайки на 13 крутил, теперь вы все мне должны обеспечить достойную старость" и т.д. наше все
Так в Азии они чпокаются и плодятся как мыши. 15 детишек способны папку с мамкой содержать.