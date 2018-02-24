Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки

Додано: Вів 24 вер, 2019 21:07

ssnet написав: В Азии много где пенсии как таковой нет. И все очень даже счастливы. Как по мне, логично сделать чтоб дети содержали своих родителей. Кто не хочет чтоб дети его содержали, должен думать головой куда инвестировать. В Азии много где пенсии как таковой нет. И все очень даже счастливы. Как по мне, логично сделать чтоб дети содержали своих родителей. Кто не хочет чтоб дети его содержали, должен думать головой куда инвестировать.

К сожалению или к счастью, мы - не Азия...В Китае тоже пенсии нет, но есть существенный ньюанс: в азиатской семье по 4-5 детей-норма. Отсюда и возможность детям тянуть родителей в большинстве случаев: когда несколько братьев и сестер, то совсем ненакладно. В наших же реалиях когда у большинства 1-2 детей не так просто одному бывает кроме своей семьи полностью содержать еще и двоих стариков.А в целом, соглашусь, государство никому ничего не должно, рассчитывать нужно только на себя, даже не на своих родственников. Это нужно вбивать всем в голову со школы, чтобы правильный жизненный посыл был у большинства, а не так как сейчас... льготы, помощь и прочее... направо и налево, начиная со школы, даже по мелочам. Одно дело когда инвалид, сам не может себя обеспечить, тогда вопросов нет вообще, а если руки-ноги есть, ходит, то какие могут быть льготы, например у судьи???