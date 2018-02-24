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Новий пенсійний вік в Україні:
експерт назвала наслідки

Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:25

  Shall написав:Если стара не может обеспечить стариков, тогда она не нужна для молодежи.

Бред. В Азии много где пенсии как таковой нет. И все очень даже счастливы. Как по мне, логично сделать чтоб дети содержали своих родителей (мехнанизм можно взять как платят элементы при разводе), а не платили в корыто пенсионного фонда, из которого кормится не понятно кто. Кто не хочет чтоб дети его содержали, должен думать головой куда инвестировать.
И нас правда беда - из-за совока способность думать и что-то планировать у многих атрофировалось за ненадобностью. "Государство должно", "а как, же бедные и убогие", "я же все жизнь гайки на 13 крутил, теперь вы все мне должны обеспечить достойную старость" и т.д. наше все :(
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:54

  ssnet написав:
  Shall написав:Если стара не может обеспечить стариков, тогда она не нужна для молодежи.

Бред. В Азии много где пенсии как таковой нет. И все очень даже счастливы. Как по мне, логично сделать чтоб дети содержали своих родителей (мехнанизм можно взять как платят элементы при разводе), а не платили в корыто пенсионного фонда, из которого кормится не понятно кто. Кто не хочет чтоб дети его содержали, должен думать головой куда инвестировать.
И нас правда беда - из-за совока способность думать и что-то планировать у многих атрофировалось за ненадобностью. "Государство должно", "а как, же бедные и убогие", "я же все жизнь гайки на 13 крутил, теперь вы все мне должны обеспечить достойную старость" и т.д. наше все :(


Так в Азии они чпокаются и плодятся как мыши. 15 детишек способны папку с мамкой содержать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:07

  ssnet написав: В Азии много где пенсии как таковой нет. И все очень даже счастливы. Как по мне, логично сделать чтоб дети содержали своих родителей. Кто не хочет чтоб дети его содержали, должен думать головой куда инвестировать.

К сожалению или к счастью, мы - не Азия...
В Китае тоже пенсии нет, но есть существенный ньюанс: в азиатской семье по 4-5 детей-норма. Отсюда и возможность детям тянуть родителей в большинстве случаев: когда несколько братьев и сестер, то совсем ненакладно. В наших же реалиях когда у большинства 1-2 детей не так просто одному бывает кроме своей семьи полностью содержать еще и двоих стариков.

А в целом, соглашусь, государство никому ничего не должно, рассчитывать нужно только на себя, даже не на своих родственников. Это нужно вбивать всем в голову со школы, чтобы правильный жизненный посыл был у большинства, а не так как сейчас... льготы, помощь и прочее... направо и налево, начиная со школы, даже по мелочам. Одно дело когда инвалид, сам не может себя обеспечить, тогда вопросов нет вообще, а если руки-ноги есть, ходит, то какие могут быть льготы, например у судьи???
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:21

Re: Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки

  wild2006 написав:Так прописка меняется.

Чтобы поменять прописку нужно минимум устроиться официально на работу в городе. В городе своим пенсионерам найти работу ОЧЕНЬ сложно, а что говорить об иногородних???
Без этого на городскую биржу труда не стать.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:31

  olegan написав:Никакого гендерного равенства. Женщины в среднем живут на 12 лет дольше мужчин. Получается, что мужчины практически не успевают пожить на пенсии и пенсионный фонд тратится на женщин.

О каком равенстве речь? Его нет, никогда не было и не будет НИГДЕ. Мы не равны с рождения! Все разные от природы, двух одинаковых не существует, а если учесть социальное неравенство которое накладывает свой отпечаток, то жить и равняться на кого-то вообще глупо!
Этот миф постоянно эксплуатируется всеми подряд, особенно в сытых государствах, когда регулярно муссируются разговоры о равенстве, рассказывая о равных возможностях, подменяя основные понятия, а чтобы избежать социального напряжения бедным слоям постоянно подбрасывают косточки с барского стола... Закрепляют в конституции гарантии, обеспечивают прожиточный минимум и т.д.
Мы же постоянно равняемся на богатых и сытых, что сильно диссонирует с нашими реалиями которые в части государства похожи на Азию, а не на Европу... когда чиновники и многие госслужащие жируют за счет взяток/откатов/договорняков, а честные и принципиальные прозябают от зарплаты до зарплаты.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:15

  Watcher написав:
  ssnet написав: В Азии много где пенсии как таковой нет. И все очень даже счастливы. Как по мне, логично сделать чтоб дети содержали своих родителей. Кто не хочет чтоб дети его содержали, должен думать головой куда инвестировать.

К сожалению или к счастью, мы - не Азия...
В Китае тоже пенсии нет, но есть существенный ньюанс: в азиатской семье по 4-5 детей-норма. Отсюда и возможность детям тянуть родителей в большинстве случаев: когда несколько братьев и сестер, то совсем ненакладно. В наших же реалиях когда у большинства 1-2 детей не так просто одному бывает кроме своей семьи полностью содержать еще и двоих стариков.

А в целом, соглашусь, государство никому ничего не должно, рассчитывать нужно только на себя, даже не на своих родственников. Это нужно вбивать всем в голову со школы, чтобы правильный жизненный посыл был у большинства, а не так как сейчас... льготы, помощь и прочее... направо и налево, начиная со школы, даже по мелочам. Одно дело когда инвалид, сам не может себя обеспечить, тогда вопросов нет вообще, а если руки-ноги есть, ходит, то какие могут быть льготы, например у судьи???


В Китае со времён товарища Мао лозунг и действие: Одна семья-один ребёнок. Или я, что-то пропустил? :shock:
Ratatui
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