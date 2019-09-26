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Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:10
goldservicebiz написав:
...сейчас одни жируют. а другие падают в голодные обмороки на улице!
Как для первого сообщения - аж слезы на глазах выступили...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:40
goldservicebiz написав:
пора уже вводить накопительную, поскольку у нас отрицательный прирост населения и работающие уже не могут содержать нетрудоспособных. Поэтому нужна обязательная накопительная система.
Пора. Готовы платить вдвое больше пенсионных взносов? Ведь солидарная никуда не денется.
goldservicebiz написав:
почему бюджет ПФ тратится на выплату огромных пенсий бывшим судьям, наша нищая страна действительно может себе такое позволить, неужели? По моим сведениям, Украина чуть ли не самая низкая страна в Европе. Если страна нищая, то нужно для всех категорий пенсионеров ввести верхний потолок, а то сейчас одни жируют. а другие падают в голодные обмороки на улице!
Гнев, конечно, праведный, вот только все эти спецпенсии - это не более пары процентов всего ПФ, и их отмена все равно никак не решит проблемы низкийх пенсий. А у остальных и так есть потолок, причем очень и очень низкий потолок.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:49
shapo написав: vetka написав:
Так у нас вообще страна льготников, много из которых липовые. Инвалиды - сколько их стало по собственной дурости (алкоголь, наркотики, ДТП с превышением скорости, бытовуха и тд), а пенсии платят им, а сколько ушлых переселенцев, которым все должны!
Одна проблема.
Как пенсионер с так называемой средней пенсией скажу, что на нее не только жить,но и существовать невозможно.
Что касается переселенцев. то не дай бог вам оказаться в их шкуре.
По первому вопросу - что заработали, то и имеете. По второму - я писала про ушлых переселенцев, которые орали "Путин, приди", а потом в первых рядах бежали из ОРДЛО. Жаль, конечно, нормальных людей, которых намотало на маховик репрессий.
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vetka
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