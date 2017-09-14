RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки потрібно працювати
українцю, щоб заробити на...

Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:46

Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на...

Пропонуємо до обговорення:
Українцю, щоб купити iPhone 11, необхідно працювати 97 днів. Це на 40 днів менше, ніж рік тому.

Дивися повний текст Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на iPhone 11 (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90993
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:47

Рекорды - это наш конёк.
-Segey-
 
Повідомлень: 126
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ірина Проскуріна: скільки коштує стати моделлю в США?
R2 » Вів 24 вер, 2019 08:15
0 21
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 08:15
R2
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 529, 530, 531
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5309 288158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 08:08
ceba
Зеленський рекомендував НБУ працювати над зниженням...
R2 » Пон 23 вер, 2019 14:34
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 14:34
laa1999

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76616)
24.09.2019 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.