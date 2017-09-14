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Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:46
Пропонуємо до обговорення:
Українцю, щоб купити iPhone 11, необхідно працювати 97 днів. Це на 40 днів менше, ніж рік тому.
Дивися повний текст Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на iPhone 11 (інфографіка)
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:47
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