Українцю, щоб купити iPhone 11, необхідно працювати 97 днів. Це на 40 днів менше, ніж рік тому.
Дивися повний текст Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на iPhone 11 (інфографіка).
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:46
Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на...
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Дивися повний текст Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на iPhone 11 (інфографіка).
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:59
И не говорите. Самая красивая валюта, самая сильная армия на континенте...
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:45
Это сколько еще иследований можно провести по разновидностям телефонов, аж страшно
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