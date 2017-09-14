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Скільки потрібно працювати
українцю, щоб заробити на...

Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:46

Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на...

Пропонуємо до обговорення:
Українцю, щоб купити iPhone 11, необхідно працювати 97 днів. Це на 40 днів менше, ніж рік тому.

Дивися повний текст Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на iPhone 11 (інфографіка).
R2
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Рекорды - это наш конёк.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:59

  -Segey- написав:Рекорды - это наш конёк.


И не говорите. Самая красивая валюта, самая сильная армия на континенте...
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summacut
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Это сколько еще исследований можно провести по моделям телефонов, аж страшно :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:55

И на кой чёрт нищеброду украинцу тот айфон? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:21

"Українцю, щоб купити iPhone 11, необхідно працювати 97 днів. Це на 40 днів менше, ніж рік тому."
А він був рік тому,той iPhone 11? Чи це так,аби щось написати?
oleg_vn_1966
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:06

  oleg_vn_1966 написав:"Українцю, щоб купити iPhone 11, необхідно працювати 97 днів. Це на 40 днів менше, ніж рік тому."
А він був рік тому,той iPhone 11? Чи це так,аби щось написати?

Рік тому була попередня модель +/- тої ж цінової категорії, чого прискіпуватися на пустому місці
Faceless
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