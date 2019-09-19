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Андрій Камінський: українці
не до кінця розуміють...

Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:49

Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють...

Пропонуємо до обговорення:
Представник Міжнародного бюро кредитних історій розповів, як інтерпретують кредитну історію людини банки і МФО.

Дивися повний текст Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють значущість своєї кредитної історії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:49

У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать :) У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет, и он только и ждет, что кто- то ему поможет эту рухлядь из хаты вынести, а то ему самому трудно :) На письма и на звонки ихние он не отвечает никогда, письма идут в мусор сразу же
Ferox
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