Представник Міжнародного бюро кредитних історій розповів, як інтерпретують кредитну історію людини банки і МФО.
Дивися повний текст Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють значущість своєї кредитної історії.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:49
Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють...
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Дивися повний текст Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють значущість своєї кредитної історії.
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:49
У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать :) У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет, и он только и ждет, что кто- то ему поможет эту рухлядь из хаты вынести, а то ему самому трудно :) На письма и на звонки ихние он не отвечает никогда, письма идут в мусор сразу же
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