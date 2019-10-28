Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють...

Додано: Вів 24 вер, 2019 07:49

У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать :) У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет, и он только и ждет, что кто- то ему поможет эту рухлядь из хаты вынести, а то ему самому трудно :) На письма и на звонки ихние он не отвечает никогда, письма идут в мусор сразу же