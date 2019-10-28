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Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:49
Пропонуємо до обговорення:
Представник Міжнародного бюро кредитних історій розповів, як інтерпретують кредитну історію людини банки і МФО.
Дивися повний текст Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють значущість своєї кредитної історії
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R2
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:49
У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать :) У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет, и он только и ждет, что кто- то ему поможет эту рухлядь из хаты вынести, а то ему самому трудно :) На письма и на звонки ихние он не отвечает никогда, письма идут в мусор сразу же
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Ferox
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:24
Ferox написав:
У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать
У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет, и он только и ждет, что кто- то ему поможет эту рухлядь из хаты вынести, а то ему самому трудно
На письма и на звонки ихние он не отвечает никогда, письма идут в мусор сразу же
Умно. Испортить себе историю за 20 тыс. грн.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:28
Gastarbaiter написав: Ferox написав:
У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать
У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет, и он только и ждет, что кто- то ему поможет эту рухлядь из хаты вынести, а то ему самому трудно
На письма и на звонки ихние он не отвечает никогда, письма идут в мусор сразу же
Умно. Испортить себе историю за 20 тыс. грн.
Если официального дохода нет и не предвидится -- эта "испорченная" КИ -- не более чем натпись на заборе...
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_hunter
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:29
Gastarbaiter написав: Ferox написав:
У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать
У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет, и он только и ждет, что кто- то ему поможет эту рухлядь из хаты вынести, а то ему самому трудно
На письма и на звонки ихние он не отвечает никогда, письма идут в мусор сразу же
Умно. Испортить себе историю за 20 тыс. грн.
Так и портрет классического клиента всяких кредитных шаражек
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Faceless
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Додано: Сер 25 вер, 2019 06:53
Gastarbaiter написав: Ferox написав:
У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать
У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет, и он только и ждет, что кто- то ему поможет эту рухлядь из хаты вынести, а то ему самому трудно
На письма и на звонки ихние он не отвечает никогда, письма идут в мусор сразу же
Умно. Испортить себе историю за 20 тыс. грн.
Какую историю?! Если у человека такое мышление, что хорошего его ждёт? Хоть не алкаш пока и бомж, и то хорошо. По описанию ему плевать на свою жизнь.
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SMOKE
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:01
Ferox написав:
У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать
У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет...
Если недвижка не его, то проблем особо нет, а вот если таки его (достанется по наследству хоть часть, например), то лет через 5-10 может с ней распрощаться, даже не сможет на себя оформить пока будут долги...
Сейчас это все очень красиво отработано и по базам пробивается за 1 секунду. На любой официальной работе засветиться и все, военкомат, соцстрах, пенсионный и готово... пиши-пропало, а там уже и процентики натикали во много раз превышающие сумму долга. В судах утонет и за границу не выедет, кстати, достаточно единственного постановления. Остается только бухать под забором и лазить по помойкам в будущем.
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Watcher
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:37
SMOKE написав: Gastarbaiter написав: Ferox написав:
У меня знакомый набрался кредитов у таких МФО, четыре раза по пять тысяч, т е 20000 грн. И ничего не отдает, сказал, что специально взял, чтоб не отдать
У него нет официальной зарплаты, у него нет жены, у него нет авто, на него не зарегистрирована никакая недвижка, он прописан в хате, где кроме старой рухляди ничего нет, и он только и ждет, что кто- то ему поможет эту рухлядь из хаты вынести, а то ему самому трудно
На письма и на звонки ихние он не отвечает никогда, письма идут в мусор сразу же
Умно. Испортить себе историю за 20 тыс. грн.
Какую историю?! Если у человека такое мышление, что хорошего его ждёт? Хоть не алкаш пока и бомж, и то хорошо. По описанию ему плевать на свою жизнь.
Ну, спрогнозировать жизнь даже на 10 лет вперед достаточно сложно. Вдруг придется на работу устроиться? А потом на что-то деньги понадобятся, а уже даже телефон в кредит не возьмешь. Ладно бы там пару лямов было. А то за 20 тыс - это как сесть за украденную булочку.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:57
Watcher через 3 года истекает срок исковой давности и куку. история - да, останится негативной
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yuluk
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:01
yuluk написав:Watcher
через 3 года истекает срок исковой давности и куку. история - да, останится негативной
Если долги больше 125 000, физлицо может объявить банкротство и официально простить все свои долги
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safonovstanislav
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