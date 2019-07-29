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Андрій Камінський: українці
не до кінця розуміють...

Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:23

УБКИ это помойка, информацию обновляют реально раз в полтора, два месяца. Вы пользуетесь не реальными данными.
KULANDALE
 
Повідомлень: 60
З нами з: 13.05.17
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