|
|
Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 22:23
УБКИ это помойка, информацию обновляют реально раз в полтора, два месяца. Вы пользуетесь не реальными данными.
-
KULANDALE
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 13.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|110
|
Пон 25 лис, 2019 14:36
R2
|
|3
|340
|
|
|1
|102
|