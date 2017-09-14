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Ірина Проскуріна: скільки коштує стати моделлю в США?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:15
Пропонуємо до обговорення:
Фінансові інвестиції в кар'єру і скільки можна заробити.
Дивися повний текст Ірина Проскуріна: скільки коштує стати моделлю в США?
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