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Ірина Проскуріна: скільки
коштує стати моделлю в США?

Ірина Проскуріна: скільки коштує стати моделлю в США?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:15

Ірина Проскуріна: скільки коштує стати моделлю в США?

Пропонуємо до обговорення:
Фінансові інвестиції в кар'єру і скільки можна заробити.

Дивися повний текст Ірина Проскуріна: скільки коштує стати моделлю в США?.
R2
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да дур хватает похоже
vegan44pro
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:23

Re: Ірина Проскуріна: скільки коштує стати моделлю в США?

Модель может заработать $30 в час за промо работу, а может $150-200 в час за неформальное мероприятие

вот как-то так верный акцент , а если удачно подложат в эскорт сервисе то можно и больше :wink:
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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